In programma oggi l’incontro tra gli arbitri e gli allenatori e i capitani delle squadre di Serie A: presente tra gli altri a sorpresa il fischietto di Juventus-Milan Michael Fabbri

Inizierà tra qualche minuto in Lega Calcio l’incontro, fissato ormai da mesi, tra i vertici arbitrali e gli allenatori ed i capitani delle diverse squadre del massimo campionato. Da poco arrivati in rappresentanza dell’Inter Luciano Spalletti e Samir Handanovic, mentre in rappresentanza della Juventus, al posto di Giorgio Chiellini e Massimiliano Allegri, ci sono i vice Andrea Barzagli e Marco Landucci. Si attende soprattuto il Milan, che dovrebbe essere ufficialmente rappresentato da Gennaro Gattuso ed Alessio Romagnoli, dopo le polemiche arbitrali nei confronti dell’arbitro Michael Fabbri di Juventus-Milan.

Al chiarimento tra rossoneri e vertici dell’AIA potrebbe essere presente anche Leonardo e, con ogni probabilità, lo stesso Fabbri che, un po’ a sorpresa, si è presentato proprio poco fa nella sede della Lega, come mostrato dai giornalisti inviati sul posto. Per il fischietto ravennate in arrivo provvedimenti da qui alle prossime giornate da parte del designatore Nicola Rizzoli, ma non è a questo punto escluso che ci sia comunque un momento di confronto con i rappresentanti del Milan (e forse della Juve) dopo quando accaduto settimana scorsa.