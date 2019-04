Arbitri Serie A 2018-19: i 21 fischietti designati dalla CAN per dirigere le gare del massimo campionato italiano

Sono in tutto 21 gli arbitri designati per dirigere le partite di Serie A nella stagione 2018-19, che fanno parte della Commissione Arbitri Nazionale Serie A (CAN A).

Rosario ABISSO della Sezione di Palermo (33 anni)

Luca BANTI della Sezione di Livorno (45 anni)

Gianpaolo CALVARESE della Sezione di Teramo (43 anni)

Daniele CHIFFI della Sezione di Padova (34 anni)

Marco DI BELLO della Sezione di Brindisi (37 anni)

Daniele DOVERI della Sezione di Roma 1 (41 anni)

Michael FABBRI della Sezione di Ravenna (35 anni)

Piero GIACOMELLI della Sezione di Trieste (41 anni)

Marco GUIDA della Sezione di Torre Annunziata (37 anni)

Massimiliano IRRATI della Sezione di Pistoia (39 anni)

Federico LA PENNA della Sezione di Roma 1 (35 anni)

Gianluca MANGANIELLO della Sezione di Pinerolo (37 anni)

Fabio MARESCA della Sezione di Napoli (37 anni)

Maurizio MARIANI della Sezione di Aprilia (37 anni)

Davide MASSA della Sezione di Imperia (37 anni)

Paolo Silvio MAZZOLENI della Sezione di Bergamo (44 anni)

Daniele ORSATO della Sezione di Schio (43 anni)

Luca PAIRETTO della Sezione di Nichelino (34 anni)

Fabrizio PASQUA della Sezione di Tivoli (36 anni)

Gianluca ROCCHI della Sezione di Firenze (45 anni)

Paolo VALERI della Sezione di Roma 2 (40 anni)

La direzione della CAN A è affidata al responsabile ed ex arbitro internazionale Nicola Rizzoli, coadiuvato nel suo ruolo da Gabriele Gava e Andrea Edoardo Stefani, componenti della Commissione.

Assistenti arbitrali Serie A

A supporto degli arbitri, dell’organico della CAN A fanno parte anche 41 assistenti arbitrali:

Stefano ALASSIO della Sezione di Imperia

Daniele BINDONI della Sezione di Venezia

Matteo BOTTEGON I della Sezione di Terni

Enrico CALIARI della Sezione di Legnago

Ciro CARBONE della Sezione di Napoli

Dario CECCONI della Sezione di Empoli

Alessandro COSTANZO della Sezione di Orvieto

Pasquale DE MEO della Sezione di Foggia

Stefano DEL GIOVANE della Sezione di Albano Laziale

Damiano DI IORIO della Sezione di Vco

Elenito Giovanni DI LIBERATORE della Sezione di Teramo

Rodolfo DI VUOLO della Sezione di Castellamare di Stabia

Valentino FIORITO della Sezione di Salerno

Mauro GALETTO della Sezione di Rovigo

Alessandro GIALLATINI della Sezione di Roma 2

Lorenzo GORI della Sezione di Arezzo

Stefano LIBERTI della Sezione di Pisa

Alessandro LO CICERO della Sezione di Brescia

Salvatore LONGO della Sezione di Paola

Lorenzo MANGANELLI della Sezione di Valdarno

Alfonso MARRAZZO della Sezione di Frosinone

Filippo MELI della Sezione di Parma

Luca MONDIN della Sezione di Treviso

Giacomo PAGANESSI della Sezione di Bergamo

Matteo PASSERI della Sezione di Gubbio

Giorgio PERETTI della Sezione di Verona

Fabrizio POSADO della Sezione di Bari

Emanuele PRENNA della Sezione di Molfetta

Fabiano PRETI della Sezione di Mantova

Sergio RANGHETTI della Sezione di Chiari

Domenico ROCCA della Sezione di Catanzaro

Antonino SANTORO della Sezione di Catania

Giorgio SCHENONE della Sezione di Genova

Gianmattia TASSO della Sezione di La Spezia

Alberto TEGONI della Sezione di Milano

Alessio TOLFO della Sezione di Pordenone

Mauro TONOLINI della Sezione di Milano

Filippo VALERIANI della Sezione di Ravenna

Tarcisio VILLA della Sezione di Rimini

Mauro VIVENZI della Sezione di Brescia

Gianluca VUOTO della Sezione di Livorno

Osservatori arbitrali Serie A

A completare l’organico della CAN A ci sono 22 osservatori arbitrali: