Pagelle Milan Verona, i TOP e FLOP del match di Serie A

Pagelle Milan Verona: i voti dei protagonisti della sfida. Ecco come è andato il primo match di questa ultima domenica dell’anno

Buona l’ultima dell’anno per il Milan. Dopo un primo tempo non facile, i rossoneri sono riusciti a sbloccarla nel finale di frazione con Pulisic e poi nella ripresa hanno chiuso i conti grazie alla doppietta di Nkunku. Questi i voti del match:

MILAN: Maignan 6.5; Tomori 6.5 (86′ Odogu s.v.), De Winter 6.5, Pavlovic 6.5; Saelemaekers 6 (76′ Athekame s.v.), Loftus-Cheek 6.5 (71′ Fofana 6), Modric 7 (70′ Jashari 6), Rabiot 6.5, Bartesaghi 6.5; Nkunku 7.5, Pulisic 7 (76′ Ricci s.v.)

LEGGI ANCHE >>> RIVIVI CON NOI LA DIRETTA DEL MATCH

HELLAS VERONA: Montipò 6.5; Nunez 5.5, Nelsson 5, Bella-Kotchap 6; Oyegoke 5.5 (75′ Serdar s.v.), Niasse 5, Al-Musrati 5 (84′ Harroui s.v.), Bernede 5.5, Bradaric 5.5 (65′ Valentini 5.5); Giovane 6.5 (46′ Orban 5), Mosquera 6 (46′ Sarr 5)