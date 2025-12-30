Fiorentina, caccia agli esterni offensivi: nel mirino spunta il talento Silvetti dell’Inter Miami

Mercato Fiorentina, si cercano rinforzi sulle fasce: occhi puntati su Silvetti dell’Inter Miami. Le ultimissime

La Fiorentina è al lavoro per rinforzare le corsie offensive in vista della prossima sessione di mercato invernale. La dirigenza viola sta valutando diversi profili e uno dei nomi che ha attirato maggiore attenzione è quello di Mateo Silvetti, giovane talento attualmente in forza all’Inter Miami.

Silvetti, classe 2006 originario di Rosario, è cresciuto calcisticamente nel Newell’s Old Boys, dove ha militato sia nelle giovanili sia in Prima Squadra prima di trasferirsi negli Stati Uniti nel club in cui gioca anche Lionel Messi. Il suo profilo piace per prospettiva, tecnica e margini di crescita.

Parallelamente, la Fiorentina continua a monitorare anche il centrocampo. Tra i giocatori seguiti ci sono Marco Brescianini e Lazar Samardžić dell’Atalanta, due profili che potrebbero dare qualità e profondità alla rosa di Italiano. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.

