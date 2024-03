Indagine Milan, svolta a sorpresa: rossoneri tranquilli

Il Milan dovrà capire di più sull’indagine in corso da parte della Guardia di Finanza ma il club si è detto tranquillo

Il Milan dovrà capire di più sull’indagine in corso da parte della Guardia di Finanza ma il club si è detto tranquillo.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in merito all’indagine che ha colpito il Milan negli ultimi giorni, il club rossonero si dice assolutamente tranquillo e non solo perché l’impianto accusatorio poggia su basi poco solide.

I tempi del processo, sia penale che sportivo, saranno talmente lunghi che eventuali penalizzazioni o multe andrebbero ad impattare sul prossimo campionato e non su quello in corso. Anche l’esclusione dalle coppe è un’ipotesi remota. Al massimo i rossoneri potrebbero incappare in un’ammenda.