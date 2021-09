Infantino visita i rifugiati afghani a Doha: «Per i Mondiali, aiuta chi ha bisogno»

Gianni Infantino fa visita ai rifugiati afghani a Doha: ecco le dichiarazioni del presidente della FIFA

Gianni Infantino fa visita ai rifiugiati afghani a Doha. Le parole del presidente della FIFA da Park View Villas riportate da Sportface.it.

«Ringrazio il popolo e il governo qatariota, oltre a sua Maestà l’Emiro. Hanno fatto degli sforzi enormi per accogliere queste persone che stanno vivendo un periodo della vita davvero difficile. Ci riempie di gioia il fatto che questo complesso, pensato per i Mondiali, sia diventato un alloggio provvisorio per chi ne ha bisogno».