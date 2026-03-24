Infortunati Bologna: l’esito ufficiale degli esami di Pobega e Odgaard. Le condizioni e quanto dovranno rimanere fuori

Infortunati Bologna: l’esito degli esami di Pobega e Odgaard. Le condizioni e quanto resteranno ai box i due giocatori rossoblù

Il Bologna deve fare i conti con l’infermeria. Nelle ultime ore, lo staff medico rossoblù ha diramato un doppio bollettino medico che complica i piani tattici in vista dei prossimi, delicati impegni stagionali. Vincenzo Italiano dovrà infatti rinunciare a due pedine importanti per le rotazioni della rosa, fermate da problemi muscolari che richiederanno un periodo di stop forzato.

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Il bollettino medico: lo stop di Tommaso Pobega

Il primo a doversi fermare ai box è stato il centrocampista italiano. Come riportato testualmente dalla nota ufficiale diramata dal club felsineo: “Gli esami cui è stato sottoposto Tommaso Pobega hanno evidenziato una lesione di basso grado dell’ileopsoas di destra, con tempi di recupero di 2-3 settimane“ Si tratta di una fastidiosa noia muscolare che priverà il centrocampo di un elemento che garantisce grande fisicità e capacità di inserimento. Il giocatore inizierà immediatamente il percorso riabilitativo personalizzato, con l’obiettivo di tornare a disposizione per la seconda metà del prossimo mese, saltando inevitabilmente i prossimi incroci cruciali del calendario.

L’infortunio di Jens Odgaard: emergenza in attacco

Non arrivano buone notizie nemmeno per il reparto offensivo, che perde una preziosa alternativa a gara in corso. Anche l’attaccante danese è stato costretto a sottoporsi a controlli strumentali approfonditi dopo aver accusato un fastidio durante gli ultimi allenamenti. Il verdetto dello staff medico parla chiaro: “Gli esami cui è stato sottoposto Jens Odgaard hanno evidenziato una lieve elongazione del retto femorale sinistro, con tempi di recupero di 2-3 settimane”.

Una prognosi praticamente identica a quella del compagno di squadra. L’assenza dell’attaccante riduce le opzioni tattiche per il tecnico, che dovrà ora rimodulare le scelte per scardinare le difese avversarie nelle imminenti sfide di Serie A.

Le conseguenze per le prossime partite

Questa doppia assenza impone ora una gestione estremamente attenta delle energie per il resto del gruppo. Per entrambi i calciatori, i tempi di recupero stimati significano dover rinunciare a un blocco cruciale di partite contro Cremonese, Lecce e il doppio incrocio europeo con l’Aston Villa, puntando al rientro il 19 aprile con la Juventus. Lo staff medico e i preparatori atletici lavoreranno a stretto contatto per monitorare quotidianamente l’evoluzione clinica di Pobega e Odgaard, sperando di evitare ricadute. Adesso, la profondità della panchina sarà il vero banco di prova per confermare le ambizioni stagionali della squadra.