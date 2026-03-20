Infortunati Lazio: Romagnoli recupera per il Bologna, emergenza a centrocampo e tegola Zaccagni. Il punto della situazione in casa biancoceleste

Infortunati Lazio: le novità su Romagnoli, Zaccagni e il centrocampo in vista del match contro il Bologna. Cosa sta succedendo

La marcia di avvicinamento della Lazio verso l’importante sfida del Dall’Ara contro il Bologna porta in dote notizie in chiaroscuro per lo staff tecnico. La priorità di Maurizio Sarri è quella di calcolare i rischi a ridosso dell’imminente sosta del campionato, cercando di onorare al meglio la Serie A, ma mantenendo un occhio già rivolto alla cruciale semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

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Romagnoli torna titolare, Patric confermato in regia

La notizia più confortante arriva dal reparto arretrato. Alessio Romagnoli ha definitivamente smaltito il fastidioso problema al polpaccio che si portava dietro dalla gara contro la Dea e si è regolarmente allenato in gruppo. Salvo sorprese durante l’ultima rifinitura, il difensore si riprenderà il suo posto dal primo minuto per fare coppia al centro con Mario Gila.

Questo rientro offre un respiro vitale alla squadra: Provstgaard partirà inizialmente dalla panchina, mentre Patric verrà con ogni probabilità impiegato nuovamente nell’inedito ruolo di regista a centrocampo per sopperire alle pesanti assenze nel settore nevralgico del campo.

L’infortunio di Zaccagni e le scelte in attacco

Il vero dramma sportivo si consuma però sul fronte offensivo. La Lazio dovrà fare a meno di Mattia Zaccagni per almeno un mese di stop. L’esito degli esami strumentali non lascia scampo, evidenziando “una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra“.

Per sostituire l’esterno azzurro, l’allenatore vaglia diverse alternative: Pedro e Noslin sono i principali candidati (con lo spagnolo leggermente favorito), ma resta viva anche l’opzione dello spostamento di Cancellieri sulla corsia mancina.

Out anche Basic e Cataldi: rientro previsto contro il Parma

La situazione resta critica anche per quanto riguarda i centrocampisti di ruolo. Basic ha dovuto rinviare il rientro a causa di un persistente fastidio al tendine dell’adduttore. Anche Cataldi resta fermo ai box per una lieve distrazione al soleo sinistro. In entrambi i casi prevale la massima prudenza: l’obiettivo dello staff medico è sfruttare le due settimane di pausa per il riposo, garantendo il rientro di tutti gli effettivi in vista della gara del prossimo 4 aprile contro il Parma allo Stadio Olimpico.