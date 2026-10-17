Roma, sospiro di sollievo per Dybala: Koné...

Dopo la sfida di Champions League contro il Real Madrid, arrivano aggiornamenti sulle condizioni dei giallorossi: il francese dovrà fermarsi per circa 20 giorni, mentre la Joya può tornare in campo già contro lo Slovan Bratislava o il Napoli
La Roma tira un sospiro di sollievo, anche se con qualche preoccupazione ancora da gestire, dopo gli infortuni rimediati da Manu Koné e Paulo Dybala nella sfida di Champions League contro il Real Madrid. Gli esami hanno chiarito l’entità dei problemi fisici dei due giallorossi, delineando tempi di recupero differenti.
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Koné, lesione al bicipite femorale: stop di circa 20 giorni
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Manu Koné ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Il centrocampista francese, uscito in lacrime dopo appena 15 minuti contro il Real, dovrà osservare uno stop di circa 20 giorni. Gian Piero Gasperini ha comunque definito il problema «non particolarmente significativo».
Il possibile rientro è previsto tra la trasferta europea contro il Manchester United del 3 novembre e la successiva gara di campionato contro il Sassuolo, in programma il 7 novembre. Quest’ultima rappresenterà l’ultimo appuntamento prima della sosta per le nazionali.
Dybala, nessuna lesione: obiettivo Slovan o Napoli
Notizie decisamente più confortanti arrivano da Paulo Dybala. Gli accertamenti non hanno evidenziato lesioni e l’argentino salterà la partita contro il Genoa esclusivamente per un affaticamento al polpaccio.
Lo staff medico punta a recuperarlo già per la sfida contro lo Slovan Bratislava, con il Napoli come alternativa per il rientro. Nello stesso periodo potrebbe tornare a disposizione anche Bryan Cristante, ormai vicino alla conclusione del recupero dall’infiammazione al ginocchio destro.
Per Gasperini, dunque, due situazioni diverse: prudenza per Koné e fiducia per Dybala, con la speranza di ritrovare presto pedine importanti.