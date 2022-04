Sampdoria, sorriso a metà: quanti dubbi per il derby

La Sampdoria riprenderà lunedì la preparazione in vista del match contro il Genoa. Cinque acciaccati da valutare

La Sampdoria può tornare a sorridere a metà. I blucerchiati strappano un punto al Verona dopo tre sconfitte consecutive. Giampaolo si allontana dalla zona calda, ma in vista del derby potrebbe perdere diversi pezzi.

Sotto la lente di ingrandimento Alex Ferrari e Tommaso Augello, entrambi hanno chiesto il cambio a metà del secondo tempo del match e andranno valutati in vista del derby. Sotto controllo anche i dolori di Albin Ekdal, che ha giocato solo uno scampolo di partita contro gli scaligeri. Andrea Conti e Sebastian Giovinco, rimasti a Genova, sono entrambi in dubbio per la stracittadina.