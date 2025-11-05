Infortuni Juventus, Spalletti deve continuare a fare i conti con l’emergenza: i giocatori che salteranno il derby di sabato con il Torino

Infortuni Juventus: emergenza totale in vista del Derby della Mole. Le ultimissime sui bianconeri dopo la partita di Champions League.

La Juventus si prepara al Derby della Mole contro il Torino, in programma sabato alle 18:00, ma l’infermeria continua a rappresentare un grosso problema per Luciano Spalletti. Nonostante il ritorno di Yildiz in Champions League e segnali di ripresa per alcuni giocatori, il tecnico bianconero dovrà fare a meno di ben cinque pedine fondamentali, con la difesa in particolare sotto assedio.

La notizia più preoccupante riguarda Lloyd Kelly, che secondo La Gazzetta dello Sport non sarà disponibile per la sfida contro il Torino. Il difensore inglese continua a soffrire di un affaticamento muscolare alla coscia, lo stesso problema che lo aveva costretto a saltare l’esordio di Spalletti in campionato contro il Cremona e la successiva sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona. La sua assenza rappresenta un grave problema per la Juventus, visto che Kelly era rimasto fino a pochi giorni fa l’unico centrale della squadra immune dai problemi fisici.

L’infortunio di Kelly costringe Spalletti a confermare soluzioni d’emergenza in difesa. Il tecnico dovrà infatti adattarsi alle assenze già note dei lungodegenti Gleison Bremer, Juan Cabal, Arkadiusz Milik e Carlo Pinsoglio. Cinque indisponibili tra titolari e giocatori chiave rappresentano un vero e proprio allarme per la squadra in vista di una sfida così sentita come il derby.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Per affrontare il Torino, Spalletti punterà su una difesa improvvisata, simile a quella già sperimentata contro lo Sporting Lisbona: Rugani al centro, Kalulu a destra e l’esperimento Koopmeiners come braccetto di sinistra. Un assetto coraggioso, ma che dovrà reggere all’intensità e alla pressione di un derby che per i granata rappresenta “la partita della vita”.

La lista degli infortuni della Juve mette in evidenza quanto il tecnico bianconero sia costretto a lavorare con le risorse disponibili, enfatizzando il ruolo della tattica, dell’intelligenza di gioco e, soprattutto, del cuore dei giocatori. In un derby, infatti, contano anche la determinazione e la grinta: due elementi che Spalletti spera di vedere espressi al massimo da chi sarà in campo.

In conclusione, la Juventus si avvicina al Derby della Mole tra mille difficoltà fisiche, con una difesa da inventare e una squadra chiamata a compensare le assenze con passione, organizzazione e spirito di squadra. Gli infortuni della Juve diventano così una prova di resilienza per Spalletti e i suoi giocatori, in una sfida che va oltre il semplice risultato sul campo.