Lazio News
Infortuni Lazio, non c’è pace per i biancocelesti! Altro ko per Sarri, si ferma un altro giocatore: le ultimissime
Sembra non avere fine l’incubo infortuni in casa Lazio, che ora colpisce anche il reparto difensivo. Nella doppia seduta odierna si è fermato Nuno Tavares, vittima di un problema muscolare che lascia temere uno stiramento. Una nuova grana per Sarri, già costretto a gestire un avvio di stagione in salita.
Contro la Juventus non ci sarà neppure Pellegrini, ancora fermo ai box dopo il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro rimediato contro il Genoa. Per la corsia mancina si valutano soluzioni d’emergenza: possibile l’arretramento di Marusic o Hysaj, mentre a destra resta confermato Lazzari. A Bergamo, per sostituire il portoghese, era stato adattato Provstgaard.
L’infortunio di Tavares si aggiunge a una lista già lunga: Castellanos, Cancellieri, Rovella, Dele-Bashiru e Gigot (quest’ultimo fuori lista). L’infermeria biancoceleste continua a riempirsi e l’allarme non accenna a rientrare.
