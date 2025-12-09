Infortunio Acerbi, serata da dimenticare per l’Inter in Champions League: dopo Calhanoglu va ko anche il difensore nel corso del primo tempo contro il Liverpool!

Infortunio Acerbi, serata da dimenticare per l’Inter in Champions League: dopo Calhanoglu va ko anche il difensore contro il Liverpool!

Serata particolarmente complicata per l’Inter, che dopo il ko immediato di Hakan Calhanoglu deve fronteggiare un’altra tegola pesantissima. Al minuto 30 del primo tempo contro il Liverpool, infatti, Francesco Acerbi, difensore centrale classe 1988 e colonna dell’assetto difensivo nerazzurro, è stato costretto ad abbandonare il campo per un risentimento al flessore.

Inter infortuni Acerbi, problema muscolare dopo un duro duello

Il centrale ha avvertito il problema al termine di un confronto fisico con un attaccante dei Reds. Subito dolorante, ha richiamato l’attenzione della panchina chiedendo il cambio nel giro di pochi istanti. Lo staff medico è intervenuto prontamente, ma per Cristian Chivu non è rimasta altra scelta se non il cambio forzato.

Inter infortuni Acerbi, dentro Bisseck: il tedesco chiamato a una prova di maturità

Al posto di Acerbi è entrato Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000, chiamato a gestire l’ultimo quarto d’ora della prima frazione in un momento cruciale del match. Per lui una responsabilità notevole, visto il peso specifico dell’avversario e l’importanza di mantenere compatto il reparto arretrato in una sfida ad altissima intensità.

Le prime sensazioni parlano di un problema muscolare da valutare attentamente nelle prossime ore. Come nel caso di Calhanoglu, l’uscita sulle proprie gambe rappresenta un segnale incoraggiante, ma la preoccupazione resta alta, soprattutto considerando il ruolo centrale che Acerbi ricopre negli equilibri difensivi dell’Inter.

Inter infortuni Acerbi, emergenza difensiva per Chivu

Due infortuni nel giro di mezz’ora, e per di più contro un avversario di livello assoluto come il Liverpool, rendono la serata nerazzurra ancora più complicata. Chivu ora dovrà affidarsi alla solidità e alla freschezza di Bisseck, sperando in aggiornamenti confortanti dagli esami che Acerbi sosterrà nelle prossime ore.