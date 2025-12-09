Infortunio Calhanoglu, brutta tegola a San Siro per l’Inter che perde il centrocampista turco dopo appena 9 minuti di gioco contro il Liverpool

Infortunio Calhanoglu, brutta tegola a San Siro per l’Inter. Problema muscolare per il regista: entra Zielinski subito convincente

Serata amara per l’Inter contro il Liverpool nella sesta giornata di Champions League, che perde immediatamente Hakan Calhanoglu, regista turco classe 1994 e perno assoluto del centrocampo nerazzurro. Il numero 20 ha dovuto lasciare il campo dopo appena nove minuti, a causa di un problema muscolare avvertito nelle prime fasi della partita. Il giocatore ha subito chiesto il cambio a Cristian Chivu, evitando rischi maggiori.

Inter infortuni Calhanoglu, il turco esce sulle proprie gambe: si attendono gli esami

Calhanoglu, sceso in campo per festeggiare la sua 200ª presenza con la maglia dell’Inter, ha abbandonato il terreno di gioco sulle proprie gambe. Un dettaglio che lascia sperare in uno stop non troppo lungo, anche se l’entità del problema sarà definita solo dagli esami strumentali previsti nelle prossime ore. Le prime sensazioni parlano comunque di un fastidio muscolare, da valutare con prudenza.

Inter infortuni Calhanoglu, Zielinski entra e cambia ritmo alla manovra

Al posto del turco è stato inserito Piotr Zielinski, centrocampista polacco classe 1994, arrivato in estate e autore di una progressiva crescita nelle gerarchie. L’ex Napoli si è subito imposto come riferimento della manovra, mostrando personalità, qualità nel palleggio e ottimi tempi negli inserimenti. Una risposta convincente in un momento complesso per la squadra di Chivu.

Il cambio forzato ha obbligato il tecnico rumeno a ridisegnare parte delle dinamiche in mezzo al campo, ma la prova di Zielinski ha fornito certezze preziose sia in termini di costruzione del gioco sia nella gestione del ritmo.

L’Inter incrocia ora le dita per Calhanoglu, elemento cardine nello scacchiere tattico nerazzurro: l’auspicio è che lo stop sia breve e non comprometta le prossime sfide decisive di campionato e Champions League.

Prime diagnosi

Su Sky nel corso della diretta del match è stata fatta una prima diagnosi dell’infortunio, con sospetta contrattura per il centrocampista. Si resta in attesa, comunque, per ulteriori novità.