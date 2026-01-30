Connect with us

Parma News

Infortunio Almqvist, brutto stop per il centrocampista del Parma! Lesione di alto grado ai flessori

Published

2 ore ago

on

By

Almqvist

Infortunio Almqvist, tegola per il Parma di Cuesta: lesione di alto grado ai flessori per il centrocampista ducale

Brutte notizie per il Parma sul fronte infortuni. Durante la seduta di allenamento di ieri, Pontus Almqvist ha riportato un risentimento muscolare alla coscia sinistra che, dopo gli esami strumentali, si è rivelato essere una lesione di alto grado ai flessori. L’esterno gialloblù dovrà ora intraprendere il percorso riabilitativo necessario prima di poter tornare a disposizione

COMUNICATO – Nel corso della seduta di allenamento di ieri il calciatore Pontus Almqvist ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra e, in seguito agli esami strumentali effettuati, è stata evidenziata una lesione di alto grado ai flessori.

Il calciatore gialloblu inizierà ora l’iter riabilitativo necessario volto alla ripresa dell’attività agonistica.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero4 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News4 giorni ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×