Infortunio Almqvist, brutto stop per il centrocampista del Parma! Lesione di alto grado ai flessori

Infortunio Almqvist, tegola per il Parma di Cuesta: lesione di alto grado ai flessori per il centrocampista ducale

Brutte notizie per il Parma sul fronte infortuni. Durante la seduta di allenamento di ieri, Pontus Almqvist ha riportato un risentimento muscolare alla coscia sinistra che, dopo gli esami strumentali, si è rivelato essere una lesione di alto grado ai flessori. L’esterno gialloblù dovrà ora intraprendere il percorso riabilitativo necessario prima di poter tornare a disposizione

COMUNICATO – Nel corso della seduta di allenamento di ieri il calciatore Pontus Almqvist ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra e, in seguito agli esami strumentali effettuati, è stata evidenziata una lesione di alto grado ai flessori.

Il calciatore gialloblu inizierà ora l’iter riabilitativo necessario volto alla ripresa dell’attività agonistica.

