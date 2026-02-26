Infortunio Anguissa, il rientro a pieno regime si avvicina! Ottimi segnali dall’allenamento: ecco quando Conte può convocarlo

Infortunio Anguissa, il rientro a pieno regime si avvicina! Ottimi segnali dall’allenamento: ecco quando può tornare tra i convocati

Il Napoli di Antonio Conte riceve una delle notizie più positive con il prossimo rientro a pieno regime di Frank Anguissa. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista camerunese ha recentemente partecipato a un allenamento congiunto con il Giugliano, mostrando ottime risposte fisiche e segnando il suo ritorno sul campo dopo 108 giorni di assenza.

Il percorso di recupero di Anguissa è stato tortuoso. L’ultima sua apparizione risale al 9 novembre, quando giocò contro il Bologna. Dopo una lunga sosta, il giocatore si è infortunato al bicipite femorale durante una sessione di allenamento con la Nazionale del Camerun, in vista dei playoff mondiali contro la Repubblica Democratica del Congo. Nonostante fosse riuscito a recuperare in anticipo per la trasferta contro la Juventus, una nuova sfortuna ha colpito il centrocampista con un problema alla schiena, costringendolo a fermarsi nuovamente.

Dopo il lungo calvario, il rientro di Anguissa sembra ormai vicino. Durante l’allenamento con il Giugliano, il centrocampista ha giocato per 45 minuti, correndo, calciando e contrastando con buone risposte fisiche. Se i test nei prossimi giorni confermeranno il suo stato di forma, Conte potrebbe decidere di convocarlo per la partita contro il Verona al Bentegodi sabato prossimo, in una sfida fondamentale per la qualificazione in Champions League.

Nel periodo in cui è stato fermo, Anguissa ha saltato ben 23 partite tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa. Prima dell’infortunio, però, era stato uno dei giocatori più determinanti del Napoli, con 15 presenze totali, 11 in campionato e 4 in Europa, segnando 4 gol in Serie A e uno in Champions. La sua presenza in campo è stata una delle principali risorse per Conte e la squadra, che ora si prepara a lottare per un posto in Europa.

Inoltre, la trattativa per il rinnovo del contratto di Anguissa era in corso quando si è fermato, ma ora il centrocampista vuole concentrarsi sul ritorno in campo ufficiale. Con il suo ritorno, Anguissa spera di dare un contributo fondamentale alla squadra e di dimostrare di essere pronto a tornare a essere uno dei pilastri del centrocampo azzurro.