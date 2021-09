Infortunio Arthur: come sta il centrocampista della Juventus

Prosegue la riabilitazione per Arthur. Il centrocampista della Juventus a rientrare in campo presto e convincere Allegri

È sempre più vicino il ritorno in campo di Arthur, anche oggi il centrocampista della Juventus si è continuato ad allenare per cercare di convincere Massimiliano Allegri e per recuperare quanto perso dopo l’operazione.

Il centrocampista brasiliano, considerati i problemi in mediana della Juventus, sembra il tassello mancante alla squadra di Allegri, e, quando tornerà, verrà considerato e valutato dal tecnico.