Infortunio Baldanzi, ecco perchè il centrocampista non sarà a disposizione questa sera in Empoli Cremonese: le ultime

Come riferito da Sky Sport, non andrà neanche in panchina Tommaso Baldanzi.

Il centrocampista dell’Empoli ha infatti subito un infortunio nell’allenamento di rifinitura e dovrà così saltare la sfida contro la Cremonese.