Infortunio Bani, tegola per il Genoa: fuori per circa due mesi

Brutta tegola per il Genoa di Davide Ballardini che deve fare a meno per quasi due mesi di Mattia Bani: ecco cosa filtra sul difensore

Davide Ballardini vede in salita l’inizio della stagione. Come riportato dal Secolo XIX, Mattia Bani dovrebbe stare fuori più del previsto per la lesione muscolare al polaccio.

Bani, stando a quanto riportato dal quotidiano genovese, dovrebbe stare fuori almeno 45-60 giorni. Una notizia che dunque potrebbe cambiare anche gli scenari per i rossoblu per l’assenza del difensore.