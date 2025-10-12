Infortunio Barák, situazione delicata in casa Sampdoria: le ultime novità non fanno ben sperare

Infortunio Barák, le condizioni non convincono: gli ultimi aggiornamenti preoccupano la Sampdoria. I dettagli

La Sampdoria di Massimo Donati ha già puntato l’obiettivo sulla prossima gara di Serie B 2025/26 contro la Virtus Entella, in programma venerdì 17 ottobre alle 20:30 allo Stadio Enrico Sannazzari. Un appuntamento cruciale per i blucerchiati, determinati a dare continuità ai progressi mostrati nelle ultime settimane.

Lavoro a Bogliasco: tattica e intensità

A Bogliasco la squadra ha sostenuto sedute ad alta intensità, con esercitazioni dedicate al possesso palla, alla fase difensiva e alle combinazioni offensive. Donati punta a un gruppo equilibrato, capace di unire l’esperienza dei veterani all’entusiasmo dei giovani, testando diverse soluzioni in vista della formazione titolare.

Allarme Barák

A preoccupare lo staff tecnico è la condizione di Antonín Barák: il centrocampista ceco ha interrotto l’allenamento per un fastidio al ginocchio destro, lasciando il campo anzitempo. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma la sua presenza resta in dubbio per venerdì. Un’eventuale assenza peserebbe non poco, vista la qualità e l’imprevedibilità che Barák garantisce alla manovra offensiva.

Verso la sfida

Con determinazione e concentrazione, la Sampdoria prosegue la marcia di avvicinamento alla trasferta di Chiavari. Tra lavoro tattico e valutazioni mediche, Donati cerca il giusto equilibrio tra prudenza e ambizione per affrontare al meglio un match che può dire molto sulle reali ambizioni stagionali del Doria.