Infortunio Baselli: brutte notizie per il Torino. La prima diagnosi cui si è sottoposto ha evidenziato la lesione del crociato

Brutte notizie per il Toro e per Daniele Baselli. Il centrocampista granata si è fermato durante l’ultimo allenamento della squadra e la prima diagnosi a cui si è sottoposto non ha portato buone notizie.

Sky Sport riporta che ci sarebbe una lesione parziale del legamento crociato. Seguiranno accertamenti, ma ovviamente la stagione è a rischio per Baselli.