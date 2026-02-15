Ultime Notizie
Infortunio Belghali: altro stop per l’algerino, la sfortuna lo perseguita! Le condizioni dopo Parma Verona
Infortunio Belghali: non c’è pace per l’algerino, la sfortuna lo perseguita! Le condizioni e quali sono i tempi di recupero
Non c’è pace per l’Hellas Verona in questo avvio di gara allo Stadio Tardini. Oltre all’inferiorità numerica, la formazione veneta deve fare i conti con l’ennesimo stop fisico che colpisce uno dei suoi uomini. Al minuto 20 del primo tempo, Rafik Belghali si è accasciato al suolo, chiedendo immediatamente il cambio alla panchina.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Il calvario di Belghali: stop al rientro
La sfortuna sembra perseguitare l’esterno algerino. Per Belghali, quella di oggi doveva essere la partita della rinascita: il giocatore, infatti, tornava titolare dopo un lungo calvario iniziato lo scorso 14 dicembre nella sfida contro la Fiorentina. Dopo aver smaltito il fastidioso infortunio alla caviglia che lo ha tenuto ai box per due mesi esatti, il destino gli ha presentato un nuovo conto. La dinamica dell’infortunio suggerisce un problema muscolare o una ricaduta, un colpo durissimo per il morale del ragazzo che sperava di poter dare il suo contributo nella corsa salvezza.
La mossa di Sammarco: dentro l’esperienza di Akpa-Akpro
Di fronte all’emergenza, Paolo Sammarco non ha perso tempo. L’allenatore del Verona è stato costretto a bruciare il primo slot delle sostituzioni ridisegnando l’assetto tattico della squadra. Al posto dello sfortunato Belghali è entrato Akpa Akpro.
Ora in casa Hellas si trattiene il fiato. Nelle prossime ore, lo staff medico fisserà gli esami strumentali di rito per Belghali. La speranza è che si tratti solo di un affaticamento dovuto al lungo periodo di inattività e non di una lesione che potrebbe precludere la sua stagione. Per Sammarco, perdere nuovamente una pedina fondamentale sulla fascia destra rappresenterebbe un problema tattico non indifferente per il prosieguo del campionato.