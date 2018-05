Infortunio Belotti: distorsione alla caviglia, out contro il Genoa

Non ha preso parte all’allenamento di oggi Andrea Belotti che si è fermato a causa di una distorsione alla caviglia

Stagione sfortunatissima per Andrea Belotti. Come se non bastassero i pochi gol messi a segno dal numero 9 granata e gli infortuni che hanno condizionato la sua stagione, Belotti dovrà saltare anche l’ultima partita di campionato. Come informa il sito ufficiale granata: «Non ha svolto il lavoro con i compagni Andrea Belotti a causa di una distorsione alla caviglia rimediata nell’allenamento di ieri: per lui solo terapie. Domani, sabato 19, rifinitura cui farà seguito la partenza per il ritiro prepartita di Genova».

Brutta conclusione di un anno che il Gallo vorrà sicuramente dimenticare, costellato da tanti infortuni e pochi gol. Chissà se il capitano granata ripartirà sempre dal Toro per rinascere oppure cercherà maggiore fortuna all’estero.