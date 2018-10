Infortunio Belotti: fastidio muscolare prima di Bologna-Torino, ma il Gallo stringe i denti

C’è stato un piccolo giallo nell’immediato prepartita di Bologna-Torino. Allo stadio Renato Dell’Ara Andrea Belotti è stato in dubbio: l’attaccante granata ha effettuato un breve provino nel riscaldamento per capire se sarebbe stato in grado di partite dal primo minuto. Dubbi legati alla sua titolarità sciolti dalla presenza di Belotti in campo: il Gallo stringe i denti èd è pronto a far vincere il suo Toro.