Infortunio Bernardeschi, le ultime sulle condizioni dello juventino

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Bernardeschi: le ultime dal JTC a tre giorni dalla ripresa del campionato. Le condizioni dell’esterno

A causa di un affaticamento muscolare, Federico Bernardeschi ha svolto un programma di lavoro differenziato che proseguirà fino al termine della settimana in corso. Lo ha comunicato due giorni fa la Juventus nel consueto report dalla Continassa.

L’esterno bianconero sta proseguendo il lavoro personalizzato ed è in forte dubbio per Juventus Verona. Si va dunque verso il forfait per la ripresa del campionato.