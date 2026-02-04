Infortunio Bonny: si ferma l’attaccante in Inter Torino. Le sue condizioni e cosa filtra sul suo stop

Infortunio Bonny: l’attaccante nerazzurro si è fermato in Inter Torino. Le sue condizioni e cosa filtra sui tempi di recupero

I quarti di finale di Coppa Italia regalano emozioni e colpi di scena, ma anche attimi di preoccupazione per la panchina dell’Inter. Intorno al 60′ minuto di gioco, con i nerazzurri saldamente in vantaggio per 2-0 e padroni del campo, la partita ha subito una svolta improvvisa a causa dell’infortunio occorso a Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel momento cruciale del match.

La dinamica: scontro con Vlasic e il taglio

L’episodio che ha portato alla sostituzione è nato da un contrasto di gioco nella zona nevralgica del campo. Bonny è andato a duello fisico con Nikola Vlasic. Ad avere la peggio è stato il nerazzurro, rimasto a terra per alcuni secondi con evidenti smorfie di dolore. Nonostante l’apprensione iniziale dello staff medico e dei tifosi, le condizioni del giocatore non destano particolari preoccupazioni in ottica futura. Bonny ha riportato un piccolo taglio alla gamba, conseguenza diretta dell’impatto. Non si tratta dunque di un infortunio muscolare o strutturale serio, ma di una ferita che ha consigliato prudenza immediata.

Staffetta con Pio Esposito e il gol granata

L’uscita dal campo è stata quindi una scelta precauzionale per evitare rischi maggiori. Al suo posto, il tecnico nerazzurro ha mandato in campo Pio Esposito. Tuttavia, il cambio forzato ha coinciso con un calo di tensione fatale per la retroguardia milanese. Appena sessanta secondi dopo l’ingresso del giovane Esposito, il Torino ha trovato la zampata vincente. È stato Sandro Kulenovic a siglare il gol del 2-1, approfittando del momento di assestamento dell’Inter e riaprendo clamorosamente una finale che sembrava già scritta.