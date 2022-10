Infortunio Bremer, le ultime sul brasiliano e la speranza in casa Juve: i dettagli

Le ultime sulle condizioni di Bremer dopo l’infortunio accusato durante il derby contro il Torino: i dettagli

Durante il derby contro il Torino, la Juventus ha perso un altro tassello importante per infortunio: Gleison Bremer.

Il difensore brasiliano ha chiesto la sostituzione appena ha sentito dolore e potrebbe essersi fermato appena in tempo, anche se saranno gli esami di domani a valutare l’entità dell’infortunio. Come riportato da Sky, però, la speranza in casa bianconera sarebbe quella di riaverlo per il match di Champions League contro il Benfica.