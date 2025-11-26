Infortunio Bremer, il brasiliano pronto a ritornare in gruppo! Spalletti pronto ad abbracciare il difensore: il suo rientro può svoltare la stagione della Juve

Infortunio Bremer, sta lavorando per recuperare in vista della sfida contro il Napoli e tornare fondamentale nel progetto di Spalletti. La situazione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sta per riavere a disposizione Gleison Bremer, il difensore brasiliano che manca dal 27 settembre a causa di un infortunio al menisco, seguito da un intervento chirurgico. Dopo settimane di lavoro intensivo alla Continassa, il giocatore ha messo nel mirino il ritorno in campo il 7 dicembre, in occasione della sfida contro il Napoli al Maradona. I tempi di recupero sembrano rispettati, salvo imprevisti dell’ultima ora. Bremer, comunque, tornerà in gruppo gradualmente, come da programma concordato tra il suo staff tecnico, l’area Performance e lo stesso calciatore.

Il suo rientro rappresenta una fase cruciale per il progetto tattico di Luciano Spalletti, che ha sempre considerato Bremer un elemento chiave per la rinascita della Juventus. Il legame tra il tecnico e il difensore è già stato importante sin dall’inizio, e Spalletti ha espresso fiducia nel giocatore, considerandolo fondamentale per il miglioramento della solidità difensiva della squadra. Il recupero di Bremer è visto come il passo finale per poter passare definitivamente alla difesa a quattro, un cambiamento tattico che la Juventus sta progettando con attenzione.

Il tecnico bianconero spera che il ritorno del brasiliano possa contribuire a restituire quella personalità alla squadra che è mancata nelle ultime uscite. Bremer è visto come una figura di leadership capace di dare sicurezza al gruppo, soprattutto dopo una serie di prestazioni in cui la Juve è apparsa spaesata e troppo silenziosa. La sua presenza in campo, una volta completamente recuperato, sarebbe una grande spinta psicologica per tutta la squadra, che si augura di trovare continuità e determinazione nelle settimane a venire.

La speranza di Spalletti è che il rientro di Bremer possa segnare una svolta per la Juventus, permettendo alla squadra di trovare quella stabilità tanto cercata. Per il giocatore, l’obiettivo è chiaro: ritrovare la forma e dare il massimo, con l’ambizione di diventare nuovamente un punto di riferimento per la difesa bianconera. Continuare a migliorare sarà fondamentale, anche per rispondere alle aspettative di un tecnico che punta forte su di lui.