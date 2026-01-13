Connect with us

Infortunio Calhanoglu, nuova tegola per l’Inter! Ecco l’esito degli esami

2 ore ago

Infortunio Calhanoglu, nuova tegola per l’Inter! Ecco l’esito degli esami e quanto dovrebbe star fermo: il comunicato del club

Piove sul bagnato in casa Inter, con una notizia che preoccupa non poco l’ambiente di Viale della Liberazione. I timori emersi durante il big match di San Siro contro il Napoli sono stati confermati dagli accertamenti medici: Hakan Calhanoglu deve fermarsi. Il centrocampista turco, metronomo imprescindibile dello scacchiere tattico di Cristian Chivu, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.

La diagnosi impone uno stop di circa venti giorni, costringendo i Nerazzurri a ridisegnare la mediana per le prossime sfide. L’assenza del regista ex Milan aggrava una situazione già critica: l’infermeria della Beneamata è infatti affollatissima. Oltre al numero 20, il tecnico piacentino deve fare i conti con le assenze dell’esterno olandese Denzel Dumfries, del giovane difensore argentino Tomas Palacios e dei portieri Raffaele Di Gennaro e Josep Martinez. Un’emergenza totale che richiederà uno sforzo extra alla rosa residua.

IL COMUNICATO – «Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni».

