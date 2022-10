Infortunio Chiesa, nuovo obiettivo per l’esterno: le ultime

Novità per quanto riguarda il rientro di Federico Chiesa con la maglia della Juventus, per lui qualche spezzone prima della sosta per il Mondiale

Secondo quanto riportato da La Stampa, l’esterno potrebbe rientrare per qualche spezzone di partita da qui alla sosta, salvo poi essere a disposizione al 100% da gennaio in poi. Prevista anche un’amichevole soft per sabato alla Continassa per fargli riprendere piano piano la confidenza con il campo.