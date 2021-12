Infortunio Correa, le condizioni dell’attaccante dell’Inter

Infortunio Correa, l’Inter perde l’attaccante argentino per un problema fisico. Le ultimissime sulle sue condizioni

Brutte notizie per l’Inter. Joaquin Correa ha dovuto abbandonare il terreno di gioco in Roma-Inter per un infortunio muscolare. Nel tentativo di dribblare Smalling, il Tucu ha sentito tirare dietro la coscia destra e ha chiesto immediatamente il cambio.

L’argentino ha accusato per un risentimento ai flessori della coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni.