Infortunio Davis, brutte notizie per Runjaic! Lesione all’adduttore sinistro per l’attaccante, la nota del club

Infortunio Davis, che batosta per Runjaic! Per l’attaccante si tratta di una lesione all’adduttore sinistro. Il comunicato
L’Udinese deve fare i conti con un nuovo stop in attacco: gli esami strumentali hanno infatti evidenziato per Keinan Davis una lesione all’adduttore sinistro. Un infortunio che complica le rotazioni offensive di Runjaic e che costringe il club bianconero a rivedere la gestione delle prossime settimane, in un momento già delicato della stagione.
La società ha comunicato che l’attaccante ha già iniziato il percorso riabilitativo, con l’obiettivo di tornare a disposizione nel giro di circa quattro settimane. Un recupero che verrà monitorato passo dopo passo, nella speranza di riavere Davis in campo il prima possibile e senza rischi di ricadute. Il comunicato:
COMUNICATO – “Udinese calcio comunica che, all’esito degli esami strumentali, Keinan Davis ha riportato una lesione all’adduttore sinistro.
Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo per essere a dispozione nel giro di 4 settimane”.
