Udinese News

Infortunio Davis, brutte notizie per Runjaic! Lesione all’adduttore sinistro per l’attaccante, la nota del club

Published

2 ore ago

on

By

Davis

Infortunio Davis, che batosta per Runjaic! Per l’attaccante si tratta di una lesione all’adduttore sinistro. Il comunicato

L’Udinese deve fare i conti con un nuovo stop in attacco: gli esami strumentali hanno infatti evidenziato per Keinan Davis una lesione all’adduttore sinistro. Un infortunio che complica le rotazioni offensive di Runjaic e che costringe il club bianconero a rivedere la gestione delle prossime settimane, in un momento già delicato della stagione.

La società ha comunicato che l’attaccante ha già iniziato il percorso riabilitativo, con l’obiettivo di tornare a disposizione nel giro di circa quattro settimane. Un recupero che verrà monitorato passo dopo passo, nella speranza di riavere Davis in campo il prima possibile e senza rischi di ricadute. Il comunicato:

COMUNICATO – “Udinese calcio comunica  che, all’esito degli esami strumentali, Keinan Davis ha riportato una lesione all’adduttore sinistro.
Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo per essere a dispozione nel giro di 4 settimane”.

