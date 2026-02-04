Infortunio Di Lorenzo, il capitano del Napoli si è operato al piede sinistro! Le condizioni e i tempi di recupero, quando tornerà in campo

Infortunio Di Lorenzo, il capitano del Napoli è stato operato al piede sinistro! Le condizioni e i tempi di recupero, quando rientra

Arrivano notizie rassicuranti dall’infermeria del Napoli e dalla clinica Villa Angela, dove nel pomeriggio di oggi si è svolto l’atteso intervento chirurgico a Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro è finito sotto i ferri per risolvere definitivamente una problematica al piede sinistro che lo tormentava da tempo. L’operazione è stata eseguita dal dottor Ottorino Catani, specialista di fiducia, e si è conclusa nel migliore dei modi. L’intervento è perfettamente riuscito e non sono state registrate complicazioni, permettendo così al difensore di iniziare da subito il conto alla rovescia per il rientro in campo.

La prognosi: 50 giorni per rivederlo in campo

A fare chiarezza sulle tempistiche e sulle modalità dell’operazione è stato lo stesso dottor Catani, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il chirurgo ha spiegato la natura “correttiva” della procedura, necessaria per eliminare un difetto che causava dolore e limitava le prestazioni dell’atleta. La domanda che preme maggiormente ai tifosi e allo staff tecnico riguarda i tempi di recupero. La risposta è chiara: “Per il pieno recupero saranno necessari circa cinquanta giorni“. Di Lorenzo, dunque, dovrà osservare un periodo di riposo e riabilitazione di quasi due mesi prima di poter tornare a arare la fascia destra con la consueta intensità.

Il retroscena: il collegamento con l’infortunio al ginocchio

Il dottor Catani ha poi svelato un dettaglio medico molto interessante che collega l’operazione odierna all’infortunio rimediato dal giocatore sabato scorso. Secondo il chirurgo, la distorsione al ginocchio non sarebbe stata casuale: “Ritengo che la distorsione rimediata sabato scorso sia stata influenzata anche dal timore di farsi nuovamente male al piede“. In sostanza, il capitano avrebbe inconsciamente modificato la sua postura o il suo appoggio per proteggere il piede dolorante, esponendo così il ginocchio a un movimento innaturale. Con questo intervento, il Napoli conta di riavere per il finale di stagione un Di Lorenzo finalmente libero da dolori e condizionamenti psicologici, pronto a guidare la difesa nella volata finale.