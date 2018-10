Infortunio Dimarco, doppio problema: il comunicato

Il terzino sinistro del Parma è finito ko. Infortunio Dimarco: il giocatore gialloblù si è fatto male nella sfida contro l’Empoli

Nuova tegola per il Parma di Roberto D’Aversa, già orfano di diversi calciatori. L’allenatore è stato costretto a rinunciare, fra gli altri a Inglese, è in emergenza a centrocampo e per le prossime partite dovrà fare sicuramente a meno di Gervinho, ko nel corso della sfida contro l’Empoli. Problema fisico anche per Federico Dimarco. Il terzino sinistro ha riportato un doppio problema e salterà sicuramente la prossima sfida contro il Genoa e potrebbe rientrare dopo la sosta ma il Parma non ha reso noti i tempi di recupero. Infortunio Dimarco: gli aggiornamenti e le ultimissime.

Questo il comunicato del Parma sulle condizioni del laterale mancino scuola Inter, autore di un buon inizio di stagione: «Gli esami svolti nella giornata odierna hanno evidenziato per Federico Dimarco un distacco miotendineo degli adduttori e degli addominali di destra, per Gervinho una lesione di 1° grado del retto femorale sinistro e per Francisco Sierralta una lesione di alto grado del retto femorale destro». Problemi dunque anche per Sierralta. Ancora un infortunio in casa Parma: Federico Dimarco costretto al forfait dopo la sfida contro l’Empoli.