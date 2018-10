Infortunio Gervinho: lesione muscolare. Ecco quando rientra

Ultime news da Collecchio. Non arrivano aggiornamenti positivi per il Parma. Infortunio Gervinho: ivoriano ko. Ecco come stanno le cose

Il Parma, nella sfida contro l’Empoli e anche nel secondo tempo contro il Napoli, ha dovuto rinunciare a Roberto Inglese per un infortunio. La sfida contro i toscani è stata decisa dal solito Gervinho che ha realizzato un bel gol, realizzando 3 punti importanti ai ducali. L’ivoriano ex Roma, dato per bollito da molti, sta disputando un ottimo inizio di stagione, condito da tanti gol e da tanti assist. Ieri però non sono arrivate notizie positive per l’attaccante del Parma. Infortunio Gervninho: le ultimissime e gli aggiornamenti.

Gervinho è uscito malconcio dalla partita contro l’Empoli e ha riportato «una lesione di 1° grado del retto femorale sinistro». Il giocatore salterà sicuramente la prossima sfida di campionato del Parma contro il Genoa ma potrebbe rientrare o immediatamente dopo la sosta contro la Lazio, oppure una settimana più tardi, praticamente a fine mese, contro l’Atalanta. Possibili quindi, per il giocatore, almeno due o tre settimane di stop a seconda di come reagirà alle terapie e alla fisioterapia. Brutte notizie per D’Aversa, per il Parma e per i fantallenatori che hanno deciso di puntare su Gervais Lombe Yao Kouassi, in arte Gervinho.