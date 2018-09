Infortunio Inglese: salta Parma-Empoli. Gli aggiornamenti

Problemi per il Parma di mister Roberto D’Aversa. L’attaccante è finito ko a Napoli. Infortunio Inglese: le ultimissime notizie

Roberto D’Aversa dovrà rinunciare a Roberto Inglese per la prossima sfida di campionato del suo Parma. Il tecnico ha dovuto fare a meno del suo centravanti anche nel secondo tempo della sfida con il Napoli. Proprio in quell’occasione, il giocatore ha rimediato un problema fisico alla coscia sinistra. Il giocatore ha riportato un ematoma intramuscolare alla coscia sinistra e salterà la sfida contro l’Empoli. «A fine allenamento oggi abbiamo avuto un problema con Sierralta che non è convocato, come Inglese perché dopo Napoli non ha recuperato dalla botta presa in partita» ha detto D’Aversa alla vigilia dello scontro diretto contro i toscani.

Questo invece il report ufficiale del Parma sulle condizioni dell’attaccante ex Chievo Verona: «Roberto Inglese durante la gara contro il Napoli ha riportato un ematoma intramuscolare alla coscia sinistra, e ha iniziato un ciclo terapico per assorbire il versamento e poter valutare con esattezza l’entità del problema che gli causa forte dolore. Jonathan Biabiany ha svolto una parte del lavoro con i compagni. Jacopo Dezi, Alberto Grassi, Gianni Munari e Matteo Scozzarella hanno eseguito un lavoro personalizzato». Inglese salta l’Empoli ma proverà a recuperare per il Genoa, altrimenti si rivedrà dopo la sosta, contro la Lazio.