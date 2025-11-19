Infortunio Dumfries, cresce la preoccupazione in casa Inter: come sta l’esterno olandese e quando rientra

Infortunio Dumfries, Inter molto preoccupata. L’olandese potrebbe saltare sia il Milan che la sfida contro l’Atletico Madrid. Le ultimissime

L’infortunio di Dumfries sta diventando un tema sempre più pesante all’interno dell’Inter, dove cresce la preoccupazione per le condizioni dell’esterno olandese. Quello che inizialmente sembrava un episodio gestibile – favorito dal rientro anticipato del giocatore dalla nazionale per riposare – si è trasformato in un problema serio per Cristian Chivu. L’allenatore nerazzurro, che contava sul ritorno del laterale per la fase cruciale della stagione, deve ora fare i conti con uno scenario molto più complesso del previsto. Il dolore alla caviglia sinistra, infatti, continua a non dare tregua e sta creando un vuoto pesante sulla fascia destra proprio alla vigilia di alcuni appuntamenti determinanti.

La giornata di controlli svolta ad Appiano Gentile ha confermato ciò che lo staff temeva: il trauma distorsivo rimediato da Dumfries nella sfida contro la Lazio non è ancora stato riassorbito. Le prime notizie incoraggianti provenienti dal ritiro dell’Olanda sono state smentite dagli esami clinici, che hanno mostrato come il tentativo del giocatore di allenarsi con la sua nazionale abbia probabilmente acuito l’infiammazione. Da qui nasce il grande dubbio: rischiarlo o rinunciare del tutto? Al momento la seconda ipotesi sembra più probabile, visto che la priorità del club è evitare peggioramenti che potrebbero condizionare anche il prosieguo della stagione.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il fronte delle preoccupazioni si allarga: l’infortunio di Dumfries non mette a rischio solo la sua presenza nel derby contro il Milan, ma anche la successiva, delicatissima trasferta di Champions League contro l’Atletico Madrid. Con appena quattro sedute di allenamento a disposizione prima della sfida scudetto, immaginare un recupero completo appare complicato. L’Inter non vuole però chiudere del tutto la porta: il giocatore proverà fino all’ultimo a dare segnali positivi, ma senza alcuna forzatura. La linea della società è chiara: meglio perdere una partita che rischiare un lungo stop.

Questa emergenza costringe Chivu a valutare alternative d’emergenza sulla fascia destra e a riflettere su soluzioni tattiche differenti. La squadra, nel frattempo, resta in attesa di ulteriori aggiornamenti medici, consapevole che l’infortunio di Dumfries potrebbe rappresentare una delle incognite più pesanti in un momento chiave della stagione nerazzurra.