Infortunio Dybala, arrivano buone notizie per Gasperini? Ecco l’esito degli esami dell’argentino, le ultimissime

Infortunio Dybala, sospiro di sollievo per la Roma: l’esito degli esami dell’argentino. Le ultimissime notizie

Buone notizie per la Roma dopo l’infortunio di Paulo Dybala. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto l’attaccante argentino hanno escluso lesioni, confermando soltanto una lieve infiammazione della capsula laterale. La Joya ha già iniziato il percorso di fisioterapia e un programma personalizzato di lavoro, mentre lo staff medico monitorerà quotidianamente le sue condizioni per stabilire i tempi del rientro.

Sul fronte fantacalcio, il rendimento di Dybala finora è stato altalenante. In 17 presenze a voto ha totalizzato 2 gol e 3 assist, numeri inferiori alle aspettative di chi aveva puntato forte su di lui all’asta. A incidere sono stati anche i problemi fisici: quattro gare saltate e qualche episodio sfortunato, come il rigore fallito contro il Milan, hanno frenato la sua continuità.

Nonostante ciò, la sua fantamedia di 6,44 resta discreta, pur non rispecchiando il potenziale del giocatore. La speranza dei fantallenatori è che, una volta recuperato, Dybala possa ritrovare ritmo e incisività, tornando a essere un fattore determinante nella seconda parte di stagione

