Nessun infortunio grave per Florenzi: l’esterno della Roma aveva lasciato ieri anzitempo il campo nel corso della gara contro l’Atalanta. Per lui trauma distrattivo al ginocchio

Prima il gol che ha dato il via alla rimonta della Roma contro l’Atalanta, quindi l’infortunio. Per Alessandro Florenzi una serata a doppia faccia quella di ieri, ma che comunque non dovrebbe avere un peso specifico per il resto della stagione. I giallorossi avevano comunque temuto il peggio quando, al 73esimo della gara, l’esterno romano aveva chiesto il cambio ad Eusebio Di Francesco per un problema al ginocchio (anche se inizialmente si temeva una lesione al polpaccio): Florenzi non riusciva più a correre e zoppicava vistosamente, tanto da far pensare a qualche trauma subito nel corso di uno scontro di gioco contro qualche avversario.

Al termine della gara però in verità il giocatore giallorosso era già stato visto lasciare lo stadio senza l’ausilio di alcuna stampella e di nessun supporto e già nelle prossime ore dovrebbe arrivare la lieta notizia ufficialmente: Florenzi avrebbe rimediato semplicemente un trauma distrattivo sul ginocchio d’appoggio, quello sinistro. Sono previsti comunque in mattinata nuovi accertamenti che dovrebbero confermare le prime impressioni dei medici già nella serata di ieri.