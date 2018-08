Roma-Atalanta, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Roma-Atalanta, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Questa sera il posticipo tra Roma e Atalanta chiuderà la 2ª giornata di Serie A. Per entrambe le squadre c’è la possibilità di restare a punteggio pieno. La Roma, dopo la vittoria in extremis a Torino si troverà di fronte un’altra squadra solida e molto agguerrita. Il Papu Gomez e compagni infatti, hanno disintegrato il Frosinone all’esordio e sono ansiosi di stupire ancora. L’unica incognita riguarda la tenuta fisica dopo l’andata del preliminare di Europa League giocata giovedì sera. Ci sono comunque tutti i presupposti per assistere ad un match combattuto e ricco di emozioni.

Roma-Atalanta: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Roma-Atalanta: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Roma-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

Eusebio Di Francesco conosce molto bene l’importanza della partite e le insidie che questa potrebbe nascondere. Per questo si affida ai migliori uomini a disposizione. Sarà infatti solito 4-3-3 con Olsen a difendere i pali della porta giallorossa. Davanti a lui Florenzi e Kolarov sugli esterni, Fazio e Manolas nel mezzo. A centrocampo spazio per i nuovi acquisti Cristante e Pastore, insieme al capitano Daniele De Rossi. In avanti invece ci saranno Under ed El Shaarawy a supporto di Edin Dzeko che ha già messo in mostra una forma invidiabile. Ancora panchina dunque per il giovane talentino Justin Kluivert, che però potrebbe sicuramente entrare a gara in corso. Dall’altra parte, come detto, Gasperini applica un po’ di turnover e dunque spazio a Gollini tra i pali, Mancini in difesa e Pessina in mezzo al campo. Davanti confermata la coppia Gomez-Zapata.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, Pessina, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. All. Gasperini

Roma-Atalanta: i precedenti del match

Non sarà sicuramente un match facile quello che aspetta Di Frencesco e la sua Roma. A testimoniarlo infatti ci sono anche i numeri, dal momento che l‘Atalanta nelle ultime quattro partite giocate allo stadio Olimpico ha ottenuto la bellezza di 2 vittorie e 2 pareggi, uscendo dunque imbattuta. Il precedente più recente è proprio la sfida dello scorso 6 gennaio 2018, quando gli uomini di Gasperini si impose per 1-2. Adesso però la musica sembra cambiata perché i capitolini hanno una striscia aperta di otto partite senza sconfitta, e sembrano intenzionati a prolungarla ulteriormente.

Roma-Atalanta: l’arbitro del match

Sarà il 35enne fischietto della sezione di Ravenna, Michel Fabbri, a dirigere la sfida di questa sera tra Roma e Atalanta. Fabbri è un arbitro dalla discreta esperienza, stabilmente in Serie A dal 2015 ha già diretto 58 gare nel massimo campionato. Una scelta più che all’altezza dunque, cui verranno affiancati gli assistenti Alessio e Lo Cicero e il quarto uomo Calvarese. Al Var invece è stato scelto Di Bello.

Roma-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

Roma-Atalanta sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.