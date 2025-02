Cagliari, si ferma Gaetano! Brutto stop per il trequartista rossoblù. Le ultime sulle sue condizioni

Cagliari, si ferma Gianluca Gaetano! Brutto stop per il trequartista rossoblù. Le ultime sulle sue condizioni

Non arrivano buone notizie dal report della seduta odierna del CRAI Sport Center di Assemini: l’ex giocatore del Napoli, Gianluca Gaetano, è stato vittima di un infortunio che lo mette ora in dubbio per la partita del Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gasperini.

Il trequartista del Cagliari ha accusato una contusione al ginocchio sinistro e oggi è stato costretto a limitarsi a svolgere solo dei lavori individuali. Manca sempre alla 25a giornata del campionato di Serie A 2024-2025…