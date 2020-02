Handanovic vede la Juventus: controllo positivo per il portiere dell’Inter

Samir Handanovic con ogni probabilità sarà titolare contro la Juventus: ecco le ultime sul portiere dell’Inter

Samir Handanovic regala un sorriso ai tifosi dell’Inter. Il portiere sloveno, infatti, oggi ha sostenuto un controllo per verificare lo stato del mignolo destro.

Come riportato da Sky Sport il controllo effettuato ha dato esiti positivi e da domani Handanovic riprenderà ad allenarsi con la squadra. Ottima notizia per Antonio Conte, in vista del big match contro la Juventus: con ogni probabilità Handanovic sarà in campo.