Infortunio Hateboer, Gasperini: «Non recupera prima di aprile»

Recupero lungo per Hans Hateboer. Ecco le parole di Gasperini sul difensore olandese.

HATEBOER – «So che i tempi sono lunghi, il giocatore ha il piede bloccato per una decina di giorni. Non credo possa recuperare prima di aprile. La Champions è una competizione difficilissima, si sono visti anche i risultati. C’è grande equilibrio, le partite sono più giocate rispetto al campionato. Lo sappiamo, poi incontreremo la più titolata al mondo. Chi gioca in quelle squadre è un giocatore di altissimo livello».