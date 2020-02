Infortunio Higuain, in dubbio con la SPAL. Il Pipita recupera per Lione

Infortunio Higuain, il Pipita è in dubbio per il match con la SPAL. Ma con il Lione sarà a disposizione di Maurizio Sarri

Gonzalo Higuain non si è allenato in gruppo nella giornata di ieri per una lieve lombalgia che lo ha tenuto a riposo. Il numero 21 – come riportato da La Gazzetta dello Sport – non ha partecipato all’allenamento a porte aperte.

Un fastidio che potrebbe tenerlo fuori dal match con la SPAL, ma molto probabilmente l’argentino sarà a disposizione per il match di Champions League contro il Lione.