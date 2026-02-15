Infortunio Holm, altra tegola per la Juve dopo il KO con l’Inter: c’è lesione! Il comunicato e i tempi di recupero per il terzino svedese

La “battaglia” del Meazza presenta un conto salatissimo alla Juventus. Oltre all’amarezza per il risultato e alle infinite polemiche arbitrali, il day after della sfida contro l’Inter porta in dote una pessima notizia dall’infermeria. Luciano Spalletti, tecnico dei Bianconeri, perde una pedina cruciale per le rotazioni difensive in un momento snodo della stagione. I riflettori sono puntati su Emil Holm: il laterale svedese, subentrato con piglio deciso ma sfortunato, aveva accusato un forte fastidio al polpaccio destro durante il secondo tempo del match contro i Nerazzurri, costringendo la panchina a monitorare la situazione con ansia.

Questa mattina, il giocatore si è recato prontamente al J|Medical per sottoporsi agli accertamenti radiologici del caso. Il verdetto degli esami strumentali è severo: è stata evidenziata una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Si tratta di un infortunio particolarmente insidioso per un atleta, poiché interessa un muscolo essenziale per la spinta e la corsa, richiedendo una gestione clinica estremamente prudente per evitare ricadute che potrebbero compromettere il finale di stagione.

La società della Continassa ha comunicato che il calciatore tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per stabilire con esattezza i tempi di recupero. La prognosi impone uno stop immediato: Holm salterà sicuramente la decisiva trasferta di Champions League contro il Galatasaray e i prossimi impegni di campionato. Una defezione che obbligherà l’allenatore di Certaldo a rivedere le gerarchie sulla fascia destra, chiedendo gli straordinari ai titolari in un calendario fitto e senza sosta.

