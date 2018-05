Infortunio Immobile, parla il medico della Lazio: «Rientro con l’Inter? Possibile»

Dopo la lesione di primo grado occorsa a Ciro Immobile contro il Torino, Fabio Roda, medico sociale biancoceleste, prova a fare chiarezza sul recupero del giocatore

Giornate decisive per la Lazio in questo rush finale di stagione. I biancocelesti dovranno difendere i quattro punti di vantaggio sull‘Inter a tre giornate dalla fine ma, nel farlo, dovranno provarci senza Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste ha rimediato una lesione di primo grado alla gamba destra e starà fuori per 15-20 giorni. La speranza di Simone Inzaghi è quella di riavere il suo attaccante per lo scontro diretto dell’ultima giornata contro l’Inter: un’ipotesi ancora da valutare, come confermato dal medico sociale della società biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel.

«Per avere esami strumentali affidabili ci vuole tempo – ha chiarito il dottor Fabio Rodia -, Immobile è stato sottoposto al terzo accertamento che ha confermato quello che era il dubbio iniziale. Il giocatore ha riportato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia destra ed è stato sottoposto alle cure del caso. In questo momento sta seguendo un protocollo specifico sia la mattina che il pomeriggio e verrà monitorato per tutta la settimana. Al momento la prognosi è da stimare in circa 15/20 giorni. Se sarà disponibile contro l’Inter? E’ un’ipotesi, vedremo come si evolverà la situazione».