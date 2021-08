Infortunio Insigne: le condizioni del capitano del Napoli

Brutte notizie per Luciano Spalletti: il tecnico del Napoli potrebbe rinunciare a Lorenzo Insigne per l’esordio in Serie A

Brutte notizie per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli potrebbe rinunciare a Lorenzo Insigne in vista dell’esordio in Serie A.

Come riportato da Il Mattino, il capitano azzurro ha rimediato una leggera infiammazione al ginocchio destro. Nulla di grave, ma lo staff sanitario del club monitorerà i progressi nel corso dei prossimi giorni.