Infortunio Kean, cresce l’ottimismo in casa Fiorentina: le ultime verso il Milan. Il centravanti della Nazionale potrebbe strappare la convocazione

Cresce l’ottimismo in casa Fiorentina per il recupero di Moise Kean. La decisione definitiva sulla sua convocazione per il big match di domenica sera a San Siro contro il Milan sarà presa soltanto dopo l’allenamento di rifinitura di oggi, ma le sensazioni sono positive. L’attaccante, rientrato in anticipo dal ritiro della Nazionale a causa di una distorsione alla caviglia rimediata contro l’Estonia, ha mostrato progressi incoraggianti che fanno ben sperare.

Sebbene il dolore iniziale avesse fatto temere uno stop ben più lungo, gli esami strumentali hanno scongiurato la presenza di lesioni, un fattore chiave che ha permesso al giocatore di riprendere parzialmente gli allenamenti. Kean ha seguito un percorso di recupero mirato, un programma personalizzato che ha alternato lavoro in piscina e sedute leggere con i compagni, evitando però con cautela i contrasti e i bruschi cambi di direzione.

La giornata di oggi sarà cruciale. Il provino sul campo sarà decisivo: verranno testati scatti, salti e la tenuta della caviglia nei cambi di direzione. Se il dolore dovesse rivelarsi gestibile, l’attaccante sarà convocato per la trasferta. Per il tecnico Stefano Pioli, che pur mantiene la massima prudenza, riavere Kean a disposizione, anche solo per la panchina, sarebbe già una notizia eccellente. L’ipotesi più probabile, infatti, è un suo impiego a partita in corso, con Piccoli pronto a partire titolare.

Come sottolinea il Corriere Fiorentino, la sua presenza sarebbe significativa non solo sul piano tecnico, ma anche emotivo. Kean ha una voglia matta di tornare protagonista, specialmente dopo i gol segnati contro Roma ed Estonia. La sua determinazione è un’iniezione di fiducia per un gruppo che, in un momento delicato e in vista di un ciclo terribile (con Rapid Vienna, Bologna e Inter all’orizzonte), ha un disperato bisogno di leader e trascinatori come lui.