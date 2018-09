Infortunio Kondogbia: a forte rischio per Valencia-Juventus

Il Valencia potrebbe perdere il centrocampista ex Inter in vista della gara con la Juve. Infortunio Kondogbia: gli aggiornamenti

Geoffrey Kondogbia potrebbe saltare la sfida tra Valencia e Juventus in programma mercoledì prossimo allo stadio Mestalla. Il centrocampista francese ha visto riacutizzarsi il problema alla caviglia sofferto nelle ultime settimane e potrebbe saltare la gara di Champions contro i bianconeri. Il francese che ha detto sì alla nazionale della Repubblica Centrafricana è durato solo 12 minuti contro il Betis. Il club spagnolo, che non sta vivendo un momento positivo (gli spagnoli hanno difficoltà a vincere e a segnare) potrebbe essere costretto a rinunciare a un importante elemento in vista di Valencia-Juve. Infortunio Kondogbia: le ultime.

Kondogbia, riscattato dall’Inter, è uno degli elementi fondamentali del Valencia di Marcelino. Il tecnico era felice per il suo recupero contro il Betis ma evidentemente il giocatore non era guarito al 100% dal problema alla caviglia accusato nelle scorse settimane e ha alzato bandiera bianca dopo appena 12 minuti, ovvero dopo un tiro sbilenco da fuori, con la caviglia destra appoggiata male. Il giocatore ha chiesto il calcio e Marcelino, nello 0-0 con il Betis, ha mandato in campo Wass. E’ difficile che Kondo possa recuperare in tempo per Valencia-Juve, stando a quanto affermato da Marcelino dopo il Betis.