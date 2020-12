Infortunio Kumbulla: problemi fisici per il difensore albanese che si è accasciato a terra. Dentro Smalling al suo posto

Tegola per la Roma di Fonseca. A metà secondo tempo Marash Kumbulla si è accasciato per terra chiedendo il cambio. Sospetto problema muscolare per il difensore che è uscito sulle sue gambe facendo spazio a Chris Smalling.

Gli esami strumentali a cui si sottoporrà nei prossimi giorni chiariranno l’entità dell’infortunio e stabiliranno i tempi di recupero.